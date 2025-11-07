"Era poquita cosa y muy reservado": así define a Paco 'el Bueno' una de las clientas de confianza de su gestoría

Una de las clientas de Francisco Gutiérrez, en Equipo de Investigación, ha compartido que invirtió unos "30.000 o 40.000 euros". "Se lo di a ciegas", ha dicho.

Francisco Gutiérrez es un gestor con más de cuatro décadas de trayectoria profesional. Uno a quien sus vecinos conocían como Paquito y que se ganó el apodo de Paco 'el Bueno'. En su trayectoria profesional, logró ganarse la confianza de muchas personas en Vélez-Málaga que invirtieron una gran cantidad de dinero. Ahora, está en el centro de una presunta estafa millonaria.

Una de sus clientas ha contado en Equipo de Investigación cómo era Francisco y qué hizo que confiase en él: "Era una persona muy reservada. Era alguien que tú lo veías y era poquita cosa. De perfil bajo".

"Siempre trataba de no alardear de nada y claro, eso te transmitía aún más confianza. A mí me llevaba uno de los negocios anteriores a la tienda, me hacía los trimestres y la declaración de la renta", ha expuesto.

Ha compartido, además, cuánto dinero invirtió: "Se lo di a ciegas. No pregunté ni dónde se invertía o si me daba un papel o no me lo daba. Fueron aproximadamente entre 30.000 y 40.000 euros".

"Este fue el primer ingreso, en su oficina el 9 de marzo de 2017. Fue de 22.405 euros. Tengo la firma y el sello de Paco", ha expresado para decir al final que le prometió "casi un 6% o un 8% de rentabilidad".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

