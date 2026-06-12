Equipo de investigación sigue la pista de los pastores que prometen milagros ante miles de fieles en España

Milagros, dinero, e influencia. En 'Evangélicos: el poder de los pastores' , Equipo de Investigación accede a algunos de los mayores encuentros celebrados en nuestro país y sigue los pasos de figuras como Franklin Graham, Guillermo Maldonado o Dani Alves.

¿Puede aparecer un riñón donde antes no lo había? ¿Y un útero? Esta noche, en 'Evangélicos: el poder de los pastores', Equipo de Investigación investiga a los líderes religiosos que congregan a decenas de miles de personas y aseguran haber documentado cientos de milagros.

En los últimos meses, varios macroeventos evangélicos han reunido en España a decenas de miles de asistentes. Predicadores internacionales, líderes religiosos vinculados a Donald Trump, campañas en redes sociales y promesas de sanación forman parte de un fenómeno cada vez más visible.

En 'Evangélicos: el poder de los pastores' , Equipo de Investigación accede a algunos de los mayores encuentros celebrados en nuestro país y sigue los pasos de figuras como Franklin Graham, uno de los predicadores más influyentes de Estados Unidos, Guillermo Maldonado, que asegura haber documentado más de quinientos milagros en tres días, o Dani Alves, convertido en uno de los rostros más reconocibles de estos eventos.

Los reporteros localizan a varios de los protagonistas presentados públicamente como ejemplos de curaciones extraordinarias y comprueban qué ocurrió después de aquellos actos multitudinarios.

El programa presentado por Gloria Serra analiza también cómo determinados líderes religiosos han desarrollado nuevas formas de movilización, captación y comunicación a través de las redes sociales, la predicación callejera y las campañas de evangelización.

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