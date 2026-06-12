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Equipo de investigación sigue la pista de los pastores que prometen milagros ante miles de fieles en España

Milagros, dinero, e influencia. En 'Evangélicos: el poder de los pastores' , Equipo de Investigación accede a algunos de los mayores encuentros celebrados en nuestro país y sigue los pasos de figuras como Franklin Graham, Guillermo Maldonado o Dani Alves.

Equipo de investigación sigue la pista de los pastores que prometen milagros ante miles de fieles en España

¿Puede aparecer un riñón donde antes no lo había? ¿Y un útero? Esta noche, en 'Evangélicos: el poder de los pastores', Equipo de Investigación investiga a los líderes religiosos que congregan a decenas de miles de personas y aseguran haber documentado cientos de milagros.

En los últimos meses, varios macroeventos evangélicos han reunido en España a decenas de miles de asistentes. Predicadores internacionales, líderes religiosos vinculados a Donald Trump, campañas en redes sociales y promesas de sanación forman parte de un fenómeno cada vez más visible.

En 'Evangélicos: el poder de los pastores' , Equipo de Investigación accede a algunos de los mayores encuentros celebrados en nuestro país y sigue los pasos de figuras como Franklin Graham, uno de los predicadores más influyentes de Estados Unidos, Guillermo Maldonado, que asegura haber documentado más de quinientos milagros en tres días, o Dani Alves, convertido en uno de los rostros más reconocibles de estos eventos.

Los reporteros localizan a varios de los protagonistas presentados públicamente como ejemplos de curaciones extraordinarias y comprueban qué ocurrió después de aquellos actos multitudinarios.

El programa presentado por Gloria Serra analiza también cómo determinados líderes religiosos han desarrollado nuevas formas de movilización, captación y comunicación a través de las redes sociales, la predicación callejera y las campañas de evangelización.

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