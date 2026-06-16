Prisión preventiva para los monitores de 'puenting' que lanzaron a una mujer desde 40 metros de altura sin cuerda

Los detalles Un juez de lo Penal de Limeira describe una "negligencia grave en la ejecución de una actividad comercial de alto riesgo" y les manda a prisión preventiva por cambiarse de ropa e intentar huir del lugar tras el suceso.

En Sao Paulo, Brasil, un trágico incidente conmocionó al país cuando Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió al ser lanzada desde el Puente del Esqueleto de Limeira sin estar sujeta adecuadamente para hacer puenting. Los monitores Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra han sido acusados de homicidio con dolo implícito. Según el juez, su negligencia y la omisión de medidas de seguridad esenciales evidencian una aceptación consciente del riesgo de muerte. Los acusados permanecen en prisión provisional, mientras que testigos afirman que intentaron huir tras el suceso. Los acusados niegan haber intentado escapar y no han explicado por qué la mujer no estaba asegurada.

Trágico suceso en Sao Paulo, Brasil. Una mujer moría este finde de semana tras ser lanzada desde el Puente del Esqueleto de Limeira, a 40 metros de altura, sin que llegaran a atarla las sujeciones para hacer puenting. Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra son los tres monitores que aparecen en el vídeo cargando a la mujer, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21 años) para lanzarla en la modalidad "avión".

El caso ha conmocionado a Brasil. Un juez les acusa de homicidio con dolo implícito, un caso en el que el acusado no pretende directamente el desenlace fatal, pero puede prever la posibilidad de daño y, aun así, asume el riesgo de causarlo. Los tres monitores permanecen en prisión provisional después de que los instructores se cambiaran de ropa e intentaran huir del lugar, según testigos que declararon ante la policía.

"La muerte de una víctima joven (de 21 años) en circunstancias evitables; negligencia grave en la ejecución de una actividad comercial de alto riesgo, caracterizada por la omisión deliberada de equipos de seguridad indispensables; la premeditación implícita en la organización de la actividad sin observar los protocolos de gestión de riesgos, lo que revela una aceptación consciente del riesgo de muerte; la explotación de la vulnerabilidad de la víctima, que confiaba en la competencia y responsabilidad de los organizadores; el intento de huir y cambiarse de ropa después del suceso, demostrando conocimiento de la ilegalidad e intención de obstruir la investigación", escribe el juez en su auto de medidas cautelares. Además, considera el magistrado que suponen un peligro de "reincidencia"."Su libertad podría propiciar la repetición de conductas igualmente peligrosas", detalla.

Por su parte, los tres acusados han negado que intentaran fugarse y no han sabido explicar por qué la mujer no llevaba puesta ninguna sujección cuando la lanzaron por el puente ni quién era el responsable de asegurarla a las cuerdas.

Dos de ellos han intentado justificar que sufrieron un "apagón" en ese momento, afirmando no recordar nada. El tercero, que sostenía las piernas, ha declarado que solo lo llamaron para ayudar con el lanzamiento y ha intentado eludir la responsabilidad de revisar la cuerda.

Los testigos han relatado a la policía que les alertaron al ver que lanzaban a la mujer y que la cuerda estaba en el suelo tirada.

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