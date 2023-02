Sin mostrar su rostro, una víctima de un estafador del amor que se hizo pasar por el cirujano Guilherme Scheibel, relata su calvario. Equipo de Investigación recogió su testimonio en un programa de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.

En total, la mujer llegó a darle hasta 15.900 euros en seis transferencias. "Le di 1.200 euros, luego 3.500, después 1.000 y así se fue llevando todo lo que tenía a pellizquitos", lamenta.

"Te enamoras y tienes que salir de ese enamoramiento de golpe y porrazo. Además, sientes la devastación de quedarte arruinada, no te queda dinero", añade.

Equipo de Investigación sigue el rastro del dinero: el patrón es siempre el mismo y la cuenta también, pertenece a un banco de Palma de Mallorca. El destinatario al que realiza los pagos también se repite.

El programa llama a su número de teléfono para recoger su versión. "Yo no he recibido nada, trabajaba en un hotel en España. En 2020 vivía junto a mis amigos y alguien robó mis datos. Usted no sabe lo que he pasado, yo no recibo el dinero. Soy víctima también", responde.

Diego Alejandro inspector jefe de la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, explica cuál es la mayor dificultad a la que se enfrentan en estos casos: "Es clave identificar a la persona que está detrás de todo, desde dónde se conectó, y determinar quién está detrás. Es bastante complicado".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.