La Agencia Europea del Medicamento investiga Ozempic después de una alerta del Gobierno islandés que había detectado múltiples casos de pensamientos suicidas en pacientes bajo este tratamiento. A pesar de los efectos secundarios, Equipo de Investigación descubre que se está usando este fármaco sin ningún tipo de supervisión médica.

En la principal plataforma de compra venta online, los vendedores lo ofertan con nombres clave. En el vídeo sobre estas líneas, el programa consigue citarse con uno de ellos en un parque del sur de Madrid, una mujer que ofrece 3 cajas de Ozempic por 200 euros. Asegura que las ha conseguido porque "me las mandaron a mi y luego me cambiaron y me subieron al uno": "Las tenía ahí y, claro, me dijo una amiga mía 'pero chica, mira a ver', porque, claro, a mí me han costado un dinero", comenta.

La vendedora también explica que "a mí me lo mandó la endocrino y no, no soy diabética" y que le han preguntado "cincuenta y tantas personas" por su anuncio: "Me han ofrecido por las tres hasta casi 500 euros".