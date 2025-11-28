Equipo de Investigación descubre a una compañía que vende palés de paquetes extraviados: "Haciéndolo bien es rentable"

En redes sociales se pueden ver muchas ofertas para vender lotes enteros de paquetes extraviados. Eso sí, su contenido es sorpresa tanto para el vendedor como para el comprador.

Algunas empresas han convertido el problema de los paquetes perdidos en un negocio. En redes sociales proliferan las ventas de lotes enteros de paquetes extraviados. En Toledo, una compañía llega a sacar a la venta cien palés llenos de pedidos perdidos por semana.

Por cada palé pagan entre 300 y 1.000 euros sin saber el contenido de lo que compran. Cada semana llegan al almacén unos 20.000 paquetes. Y con tal cantidad, el negocio tiene beneficios. "Sí, haciéndolo bien es rentable. Los precios son muy reducidos y para los clientes también es interesante", explica un trabajador.

Porque en esta empresa los paquetes no se devuelven, se venden. Y para promocionarlo hacen directos en TikTok los 365 días del año. Algunos de hasta 12 horas seguidas: "En el turno de tarde normalmente rondamos entre 800 y 1200 personas conectadas simultáneamente".

Además, el trabajador detalla al programa que envía una media de 1.500 cajas mensuales. Todo gracias a una puja que realizan en directo. También hay gente que compra cajas de paquetes sin saber qué hay dentro de los mismos. A pesar de ello, hay interés: "La gente que compra paquetes así, sobre todo, es gente que luego revende".

