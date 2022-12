Investigamos la calle donde se asienta el clan que lidera El Patrón, y descubrimos en varios portales inmobiliarios que se venden casas por 17.000 euros. Analizamos la avenida: desde el pueblo se accede por único extremo, y a ambos lados de la avenida hay campo. A mitad de ella viven los patriarcas del clan, 'La Latera' y 'El Piño', y 'El Patrón' tiene su vivienda a unos 100 metros de ellos. La avenida tomada por el clan desemboca en una rotonda. Unos metros antes vive la mano derecha del líder, 'El Ratón'.

La Guardia Civil accede a guiarnos por el 'territorio' de 'Los Piños', y entramos en la avenida Guadalete, donde nadie mueve un dedo sin el beneplácito de 'Los Piños'. Comprobamos que el patriarca del clan no se inquieta con la presencia de los agentes. Recorremos los 350 metros de la calle y la Guardia Civil nos alerta: "La van a liar... ni con ellos... vamos a tener que salir a palos". "Van dándose las voces unos a otros. Si queréis intentarlo, lo podéis intentar, pero nosotros no os podemos asegurar que no corra peligro vuestra vida ni la nuestra", advierte otra agente.

Así, continuamos solos nuestro reportaje y nos dirigimos a la casa 'El Patrón'. Davinia, la mujer de 'El Patrón' sale de su vivienda y conduce un vehículo embargado por Hacienda. En un momento dado, la mujer aparca y entra en una confitería, y decidimos esperarla a la salida.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de abril que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.