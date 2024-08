La familia de Juan Holgado, asesinado el 22 de noviembre de 1995 en una gasolinera en Jerez, siempre tuvo la sensación de que hay algo que no se ha hecho bien y no se había terminado de hacer. El asesinato no solo cambia a los padres, sino a toda la familia, tal como contó su hermano Paco en un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.

Paco es uno de los tres hermanos de Juan. Dirige un parque infantil, donde le entrevista Equipo de Investigación y lo primero que dice es que este crimen "les cambió la vida de golpe". Sus padres han llegado a cruzarse denuncias. "Lo primero que le viene a uno a la cabeza es la venganza. Cosa que, a día de hoy, estoy contento de no haber llegado a hacer", narra.

Y detalla: "Primero porque se lo prometí a mi madre. Para ello me tuve que imponer un autoexilio. Me fui a Alemania y estuve 12 años. Me hice adicto al trabajo y lo único que hacía era estudiar y trabajar". El dolor es tal que asegura que siguen "viviendo pero todo lo que hagas o quieras no te llena nada" porque "estás vacío, estás muerto".

Sobre que a cinco días de que prescriba el crimen, se encuentre una huella, asegura no entender nada. "¿No ha habido tiempo en 20 años? ¿No ha habido ganas? Ha tenido que ir andando mi padre a Madrid para esperar si moríamos y dejábamos de luchar y gritar justicia", lamenta.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado el archivo de la causa por el crimen de Juan Holgado, un joven de 26 años asesinado a cuchillas en una gasolinera de Jerez de la Frontera. La Justicia da carpetazo así a 20 años de lucha del 'Padre coraje' sin hallar culpables. Él asegura que recurrirá al Tribunal Constitucional.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.