Francisco Ros García, hijo del conocido como 'rey del acero', defiende ante Equipo de Investigación que no es lo mismo cazador que matador. "Me parece que tienen razón con el comportamiento poco ético de los matadores, pero el cazador de verdad quiere que haya especie, que sea caza salvaje, no quiere hacer cacería en granjas ni nada por el estilo", asegura, a lo que añade que "el cazador de verdad no va a exterminar algo, sino al revés".

Los reporteros preguntan entonces al hijo del 'rey del acero' con qué objetivo se llevaba su padre los animales muertos como trofeo, a lo que el empresario valenciano responde: "Porque es el más chulo del pueblo".