Una empleada de las monjas de Belorado: "Amazon venía mucho, empezaban a encargar estatuas"

La empleada afirma que, en un comienzo, ayudaba "sin contrato" a las religiosas y que al final pretendían que estuviera allí "24 horas al día, siete días a la sema, a cualquier hora".

Una trabajadora de la casa rural que regentaban las exmonjas relató a Equipo de Investigación que lo que empezó como una ayuda voluntaria acabó convirtiéndose en una dedicación constante y sin remuneración. Según explicó, al principio colaboraba "sin contrato", pero con el tiempo las religiosas pretendían que estuviera disponible "24 horas al día, siete días a la semana, a cualquier hora".

La empleada también detalló cómo era el funcionamiento interno del negocio."Mi jera era la ex abadesa. Luego estaba sor Sión, muy involucrada en el tema. Recuerdo en aquel momento que Amazon venía bastante. En la casa rural había de todo, estaba fenomenalmente montada... pero había seis manteles por mesa, otra vajilla porque les gustaba más que la que habían comprado antes. Yo flipaba", recordó.

Además, aseguró que los gastos no dejaban de crecer. "De repente, empezaban a encargar estatuas. Cuando me marché estaban encargado un San Miguel de bronce. No sé qué era, pero carísimo. Aquello no podía ser rentable", afirmó.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de laSexta de 2025 de Equipo de Investigación.

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