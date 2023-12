'La epidemia blanca' es el nombre de un reportaje de Equipo de Investigación estrenado en 2017 que abordó el consumo de cocaína en España. Los reporteros entrevistaron a Elsa, profesora de 45 años que confesó haber sido adicta entre los 18 y 43.

"Llevo consumiendo alcohol y cocaína toda mi vida. Desde los 18 hasta los 43", relató, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas. La mujer reconoció haber tomado estas sustancias "en funerales, hospitales, de tiendas, cuando iba a la peluquería, limpiando en casa, cuando estaba planchando...".

"A la hora de comer tomaba la primera dosis. Iba a los cuartos de baño en los locales y tomaba cocaína", especificó. Elsa aseguró que tenía ataques de nervios: "He golpeado el coche a patadas. He llegado a agredir verbalmente a la gente. Me ponía histérica y acababa golpeándome a mí misma".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2017 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.