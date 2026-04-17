Cayetano Sánchez Butrón, abogado, sobre la licitación de las VPP de Valencia: "Como poco llama la atención lo rápido que se consigue"

Equipo de Investigación analiza con el abogado Cayetano Sánchez Butrón cómo fue el concurso público para las polémicas VPP de 'Les Naus', que la empresa ganadora prometió construir en 13 meses, pero tardó 22 y no fue sancionada.

El solar de la promoción de vivienda pública de 'Les Naus' sale a concurso público en 2018. Su precio de salida supera los cinco millones y medio de euros, sin IVA. Se presentan cinco promotoras, pero tres se retiran porque no comparten las condiciones del pliego.

Entre los criterios que más puntúan está la rapidez en la ejecución. De hecho, la empresa ganadora promete construir en 13 meses, pero tarda 22, nueve meses más de lo comprometido. Sin embargo, no consta sanción.

Equipo de Investigación pregunta sobre esto a Cayetano Sánchez Butrón, CEO de Sánchez Butrón Abogados, que considera que con este retraso "se está desvirtuando la licitación". Por ello, señala que "la administración pública debería haber aplicado su potestad sancionadora".

"Como poco, llama la atención lo rápido que se consigue", opina en el vídeo sobre estas líneas.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.