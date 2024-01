Nuria y su pareja cambiaron la ciudad y su próspero negocio para vivir en una masía en mitad del monte. Dejaron su vida atrás por una humilde vida en el campo. "Tenemos gallinas y todas tienen nombre porque es una forma de evitar matarlas. Solo las quiero para los huevos", confesaba a este programa de Equipo de Investigación de 2015, que laSexta ha vuelto a emitir este sábado. Nuria y su chico no solo cambiaron de vida, también de mentalidad.

Es por eso, que no creen en la medicina convencional: "Usamos medicina osteópata y naturista". En cuanto a si creen en las vacunas, su respuesta fue tajante: "No demasiado". "Mis hijos están vacunados porque son mayores y nacieron en la época en la que las vacunas eran obligatorias para ir a la escuela, pero si hoy tuviese otro seguramente no lo vacunaría", confesaba.

"Los humanos somos parte de la naturaleza, al igual que las plantas. Si las plantas son más resistentes sin tratamientos químicos, a nosotros también nos fortalece el tener que combatir por nosotros mismos ciertas enfermedades", decía en este disparatado discurso, que puedes escuchar en el vídeo principal de esta noticia.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2015 que laSexta ha vuelto a emitir este sábado.