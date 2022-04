Carmen Gómez Candela, directora de nutrición de La Paz, criticó en Equipo de Investigación la recomendación de la OMS de incluir un 5% de azúcar en nuestra dieta. "El único motivo que alegan es su relación con la caries", señaló la doctora, quien defendió que "el azúcar tiene una condición especial de que es alimento, nutriente y aditivo". "Hay muy pocos alimentos que tengan todas estas posibilidades, lo que no quiere decir que yo quiera defender el consumo de azúcar", aclaró.

Sin embargo, no todos los médicos opinan como ella. José Luis Cidón Madrigal, médico nutricionista, directamente eliminaría por completo el azúcar de la dieta, al que califica de "veneno". "No estoy de acuerdo con la OMS. Yo como mucho recomendaría ocho gramos, pero yo no recomendaría el consumo de azúcar. Es una sustancia química pura, que no contiene vitaminas, ni minerales", criticó, a lo que añadió que, además, provoca "irritabilidad y nerviosismo".

En este sentido, el doctor, que apuesta por una vida sin azúcar, destacó que este "tiene cero nutrientes y aporta calorías vacías, que son aquellas que no sirven para nada y las acumula nuestro cuerpo en forma de grasa".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de 2016 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.