Equipo de Investigación charla con Pepe Rubio, un agricultor que tiene pequeña explotación de olivos en la localidad granadina de Caniles y al que podrían expropiar sus tierras para un macroproyecto de plantas solares. Como explica en el programa, que se estrenó en febrero de 2023 y que laSexta ha vuelto a emitir este viernes, al principio la empresa le ofreció alquilar sus tierras pero él lo rechazó.

La explotación le reporta 70.000 euros anuales y por eso rechazó los 12.000 de alquiler que le ofrecía la empresa. "Me llamaron para decirme que si me interesaba alquilar mis tierras, que era totalmente voluntario. Me dijeron el precio y yo le dije que no, que mi finca produce mucho más", explica el agricultor.

"Estos árboles los hemos ido criando con muchísimo esfuerzo, sacrificio, ilusión. Mis árboles son mi medio de vida, y ahora te encuentras que quieren arrebatarlo", lamenta. Y es que podría estar a punto de ser expropiado y de ser así, arrancarán sus olivos y se quedarán con la tierra por solo 20.000 euros.