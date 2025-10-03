"Me dieron 80 euros por raparme las cejas y si me das 50, lo hago ahora": Simón Pérez habla sobre el negocio de la humillación que protagoniza en Internet

El 'gurú de las hipotecas' hizo un vídeo con Silvia Charro que se convirtió en una bomba viral, y que marcó el inicio de una caída que todavía hoy continúa, con retos que acepta en Internet a cambio de dinero.

El vídeo que protagonizaron el econimista Simón Pérez y la agente inmobiliaria Silvia Charro desató el mayor linchamiento de los últimos años. Lo que debía ser una simple pieza sobre economía e hipotecas fijas se convirtió en una bomba viral. La burla en Internet marcó el incio de una caída que todavía hoy continúa, con el economista convertido en "un payaso en Internet y un mendigo digital", tal y como él mismo expresa en Equipo de Investigación.

Pérez ahora protagoniza 'retos' en Internet a cambio de dinero. En uno de sus directos, el economista bajó a la calle vestido de Pikachu mientras gritaba y fumaba marihuana, hasta que un policía le llamó la atención. Lo que parece un simple escándalo callejero es, en realidad, el reflejo de una caída sin freno.

"Alguien me dijo que me pagaba 200 euros si bajaba a la calle vestido de Pikachu a gritar 'Puta límpiame la casa'", cuenta Simón Pérez, a lo que añade que "prácticamente todos los días" le "pagan por algo". "Me rapé las cejas por 1.000 euros la primera vez, la segunda por 200 y la tercera por 80 euros, y ahora si tú me das 50 euros, yo me rapo las cejas si quieres", cuenta al reportero.

Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación en Atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.