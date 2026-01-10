La vidente Aramís Fuster cuenta a Equipo de Investigación su experiencia trabajando con 'Los Gemelos': "En esa casa nunca hay contratos"

La mujer, que trabajó con los hermanos en un podcast, asegura que le pagaron "150 euros" por "seis o siete horas que estuvieron grabando". "No había contrato. Me pagaron tres billetes de 50 euros en efectivo", afirma.

Aramís Fuster accede hablar con Equipo de Investigación sobre los gemelos creadores de 'La casa de los gemelos', con quienes colaboró en un podcast, un trabajo por el que recibió, según la vidente, "150 euros" por "seis o siete horas que estuvieron grabando". Además, Fuster asegura que no firmó ningún contrato, y que le pagaron "en efectivo", con "tres billetes de 50 euros".

Meses después, Fuster, tal y como relató a Equipo de Investigación, recibió una llamada en la que 'Los Gemelos' le indicaron que iban a hacer "un programa importante, un reality show" que iba a ser "espectacular en todo el mundo", y le "ofrecieron que fuera la imagen de ese gran proyecto".

Sin embargo, cuando anunciaron que la vidente era la tercera participante de 'La Casa de los Gemelos 2', ella, afirma, no había firmado ningún contrato. "En esa casa no hay contratos", critica Aramís, al tiempo que indica que finalmente decidió no participar en el reality.

