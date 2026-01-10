El hermano de unas de las excarceladas en Venezuela dice que "no es una libertad plena": "Se le ha prohibido hablar públicamente"

¿Qué ha dicho? En un comunicado, ha afirmado que Rocío San Miguel está en "una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad", lo que explica que tanto ella como los otros cuatro españoles liberados salieran por la pista de Barajas y hayan hecho declaraciones a los medios.

José Manuel San Miguel, hermano de Rocío San Miguel, ha emitido un comunicado sobre la situación de su hermana. Sobre la situación de una de las presas españolas liberadas por Venezuela que, junto con otras cuatro personas, ya se encuentra en España tras meses de cautiverio en el país latino. En el texto, San Miguel afirma que su hermana "no está en libertad plena sino en una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad".

Una que explica el motivo por el que los cinco excarcelados salieron por la pista y no por la puerta de Barajas y no han hecho declaraciones: "La ciudadana Rocío San Miguel mantiene medidas de prohibición de declarar públicamente. Ninguna persona está autorizada desde el momento de su excarcelación a emitir declaraciones en su nombre, atribuirle opiniones, posiciones, agradecimientos, valoraciones políticas o jurídicas, ni interpretar su situación personal, legal, de salud, ni las condiciones que vivió en reclusión".

El hermano de Rocío ha querido tranquilizar sobre el estado de salud de la excarcelada: "Podemos informar que se encuentra en buen estado general, continuando actualmente con su proceso de rehabilitación en el hombro después de haber sido intervenida quirúrgicamente en abril de 2025 y nuevamente en octubre. Sigue un esquema médico de recuperación y terapia, con evolución satisfactoria".

En el escrito, ha mostrado su "agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela" y también al "Gobierno de España". También, y en especial, "al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por las gestiones sostenidas durante más de un año".

"Deseamos expresar nuestro agradecimiento también a los actores que han participado en los recientes diálogos y conversaciones entre Venezuela y EEUU, cuyas gestiones han sido determinantes para que se produjeran estas excarcelaciones. Reconocemos el valor de la diplomacia, la intermediación y el diálogo como vías efectivas para la resolución de situaciones complejas y de alta sensibilidad humana", ha expresado San Miguel.

Además, ha destacado que Rocío tiene "la esperanza firme" de que se libere a todas las persona que están en la cárcel por "razones políticas": "Nuestra aspiración, como familia, es que se alcance una libertad plena en este caso y en todos los casos similares".

Para concluir, ha aclarado que el escrito busca "aclarar dudas, desmentir versiones no autorizadas y agradecer a quienes han hecho posible este avance", además de establecer "con carácter definitivo el único canal válido de información sobre la situación jurídica, estado de salud y excarcelación de Rocío San Miguel".

Abogada y directora de la ONG 'Control Ciudadano', el régimen de Maduro detuvo a Rocío en febrero de 2024 por, según dijo el Gobierno venezolano, participar en una conspiración denominada 'Brazalete blanco' contra el líder del país.

Es una de las cinco españolas liberadas después de la caída y captura de Maduro. Como ella, ya están en España los vascos José María Basoa y Andrés Martínez, acusados por el régimen de pertenecer al CNI y de querer asesinar al líder de Venezuela, Miguel Moreno, periodista canario de quien dijeron estaba haciendo prospecciones de petróleo en junio de 2025, y Ernesto Gorbe, valenciano de 52 años detenido en diciembre de 2024 acusado de tener un visado caducado. Su familia ha defendido que se vio sometido a extorsión policial.

