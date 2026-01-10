'La Casa de los Gemelos', el escaparate para el verdadero negocio de los hermanos Carlos y Daniel que arranca pasada la medianoche

Los hermanos aseguran que el reality no les da beneficio. ¿De dónde sale entonces el dinero para crear nuevos formatos y pagar a famosos como Kiko Hernández o Pipi Estrada?.

'La Casa de los Gemelos' es solo un escaparate. El verdadero negocio de los gemelos Carlos y Daniel arranca pasada la medianoche, cuando sus seguidores se conectan a sus directos de casino. En cada retransmisión, repiten el mismo mensaje: "Si entráis en la web, ganáis 150 euros gratis por registraros en una de las tres casas de apuestas que tenéis allí".

Los enlaces llevan siempre al mismo sitio: casas de apuestas asociadas. Detrás de los enlaces aparece una agencia de marketing internacional que conecta influencers con casinos online. Los gemelos recomiendan sus servicios: "Le consideramos nuestro mejor socio en la industria; esta asociación nos ha ayudado mucho en nuestro crecimiento internacional".

