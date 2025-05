El desconcertante testimonio de la hija de un pescador de salmón: "Él no lo come; dice que es muy sucio..."

Seguimos el rastro del salmón. Hasta 11.000 kilómetros nos separan de Chile, el segundo productor mundial. Cuando aterrizamos en la Patagonia chilena, nos espera una conductora, que nos llevará hasta la capital de la industria salmonera en este extremo del Cono Sur. La mujer cuenta que su padre un "pescador artesanal que ahora presta servicio a las salmoneras" porque, afirma, "es un trabajo estable, y le da para vivir".

En esta zona, el 80% de la población vive de la industria salmonera. Sin embargo, llama la atención las declaraciones de la hija del pescador que trabaja en salmoneras: "Mi papá no come salmón; dice que es un pescado muy sucio y no lo come". El hombre, según cuenta su hija, "prefiere la merluza o tomar un caldo de congrio". "¿La gente que trabaja en la industria no come salmón?", pregunta sorprendida la reportera, a lo que la mujer responde que, efectivamente, "no comen salmón".