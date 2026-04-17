"¡Se va corriendo!": el arquitecto municipal que consiguió una VPP en Alicante huye al ver a Equipo de Investigación

Equipo de Investigación graba cómo el arquitecto municipal que consiguió una de las viviendas protegidas de Alicante, a pesar de estar en la cola de la lista de espera, huye de las preguntas de los reporteros.

Además de la concejala de Urbanismo, entre los adjudicatarios de las viviendas protegidas de Alicante también encontramos técnicos municipales.

Entre ellos uno de los arquitectos municipales, que al ver a los reporteros de Equipo de Investigación se vuelve a meter dentro de la oficina de Urbanismo. Está expedientado, pero sigue trabajando.

Las cámaras del programa captan cómo sale corriendo para evitar las preguntas del programa. Este hombre consigue una de las viviendas protegidas siete años después de abrirse la lista de aspirantes.

Algo que "no tiene sentido" para la periodista Mercedes Gallego, que explica que desde 2018 se ha estado apuntando gente y, como el propio promotor reconoce, hay 2.000 personas en lista de espera. Sin embargo, el arquitecto municipal entró en ella en 2025 y la consiguió. "Ahí se ha tenido que saltar, ¿o todos los que se han eliminado de esa lista no cumplen los requisitos?", opina.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.