Hoy, Equipo de Investigación estrena 'el pelotazo de la vivienda pública': el escándalo de Alicante

Equipo de Investigación analiza el caso destapado por el diario Información sobre una promoción de vivienda protegida en Alicante que ha acabado en manos de cargos públicos y su entorno, mientras la Fiscalía investiga posibles irregularidades.

Este viernes, Equipo de Investigación estrena 'El pelotazo de la vivienda pública', un reportaje que profundiza en el escándalo de la promoción Les Naus, en la playa de San Juan (Alicante), un caso que ya investiga la Fiscalía tras las revelaciones del diario Información.

Se trata de la primera promoción de vivienda pública en Alicante en 20 años. Pisos protegidos, construidos en una de las zonas más cotizadas de la ciudad, con piscina, pádel y garaje y adjudicados a precios muy por debajo del mercado.

El programa presentado por Glòria Serra analiza cómo entre los beneficiarios aparecen cargos públicos, técnicos municipales y personas de su entorno, y cómo el sistema de adjudicación permitió el acceso a perfiles alejados del objetivo social de la vivienda protegida.

Además, el reportaje recoge indicios que apuntan a posibles usos irregulares: viviendas vacías, alquileres presuntamente fuera de la normativa e incluso anuncios de venta por el doble del precio legal.

Mientras tanto, miles de ciudadanos siguen esperando una vivienda pública en Alicante. A través de testimonios, documentos y trabajo de campo, Equipo de Investigación reconstruye cómo se adjudicaron estos pisos y qué falló en un sistema pensado para proteger a quienes más lo necesitan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.