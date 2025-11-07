Ahora

"Para 20 ó 25 personas"

Como auténticas estrellas: las invitaciones de Paco 'el Bueno' al palco del Starlite con todos los gastos pagados

El propietario de un bar, cliente de Francisco, ha confesado a Equipo de Investigación que Paco 'el Bueno' le invitó a uno de los conciertos de uno de los festivales más prestigiosos de España.

Afectado por las inversiones con Paco 'el Bueno'

Paco 'el Bueno' no escatimaba en gastos con sus clientes. Así lo cuenta el propietario de un bar, cliente de Francisco, que ha confirmado en Equipo de Investigación que le invitó a ir al Starlite, uno de los festivales de música más prestigiosos de España.

Y, además, como auténticas estrellas. "Estamos en zona de palco. Nos invitaba al concierto, a cenar... a gastos pagados", ha compartido sobre su experiencia en el directo de Juanes.

"Estamos hablando de 20 o de 25 personas", ha dicho el hostelero sobre las noches que Paco 'el Bueno' daba a sus clientes. "Te invitaba, te vienes con tu mujer y disfruta un poco", ha expresado.

En ese sentido, ha desvelado que en el móvil lo tiene como "Paco el gestor": "Fue el que me dio de alta como autónomo. Lo conocí siempre trabajando. Se dedicaba mayormente al tema de los seguros".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

