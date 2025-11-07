Como auténticas estrellas: las invitaciones de Paco 'el Bueno' al palco del Starlite con todos los gastos pagados

El propietario de un bar, cliente de Francisco, ha confesado a Equipo de Investigación que Paco 'el Bueno' le invitó a uno de los conciertos de uno de los festivales más prestigiosos de España.

Y, además, como auténticas estrellas. "Estamos en zona de palco. Nos invitaba al concierto, a cenar... a gastos pagados", ha compartido sobre su experiencia en el directo de Juanes.

"Estamos hablando de 20 o de 25 personas", ha dicho el hostelero sobre las noches que Paco 'el Bueno' daba a sus clientes. "Te invitaba, te vienes con tu mujer y disfruta un poco", ha expresado.

En ese sentido, ha desvelado que en el móvil lo tiene como "Paco el gestor": "Fue el que me dio de alta como autónomo. Lo conocí siempre trabajando. Se dedicaba mayormente al tema de los seguros".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

