Ahora

50 aniversario de su muerte

"La cifra real podría ser el doble o el triple": el cálculo de los símbolos franquistas que aún quedan en España

El creador del catálogo digital 'DeberíaDesaparecer.com' ha compartido con Equipo de Investigación que aunque han catalogado "5.200 símbolos franquistas" la cifra podría ser muy superior.

Calle con un nombre franquista

Eduardo España, creador del catálogo digital 'DeberíaDesaparecer.com', ha hablado con Equipo de Investigación sobre cuántos símbolos franquistas quedan o pueden quedar en el país. "Hemos catalogado unos 5.200... pero calculamos que la cifra real podría ser el doble o el triple", ha dicho.

Las placas de vivienda son el símbolo que más se repite por toda la geografía. En Barcelona, se han retirado por millares.

En ese sentido, Ramón Pujades, director de colecciones del Museu d'historia de Barcelona, expresa que la ley "se ha aplicado escrupulosamente": "Se han recogido y guardado ejemplos de todos los modelos de placa que se instalaron".

"Se han retirado a raíz de la legislación de memoria histórica que se ha aprobado. Las más antiguas son de metal esmaltado en cerámica, luego ya fueron las de metal puro", ha concluido.

