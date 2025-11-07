"Se lo di a ciegas": las palabras de una clienta de Paco 'el Bueno' que invirtió "entre 30.000 y 40.000 euros"

Una de las clientas de Francisco Gutiérrez ha hablado con Equipo de Investigación sobre la figura del gestor. "Tú lo veías y era poquita cosa. De perfil bajo y sin alardear, y eso te transmitía más confianza", ha expresado.

Una de las clientas de más confianza de Paco 'el Bueno', como se conoce a Francisco Gutiérrez Ortega, ha afirmado que invirtió con él "unos 30.000 o 40.000 euros". "Se lo di a ciegas. Confié en él y no pregunté ni dónde se invertía", ha dicho.

"Mi primer ingreso fue en su oficina el 9 de marzo de 2017. Fue de 22.405 euros. Tengo la firma y el sello de Paco", ha expresado en Equipo de Investigación.

La rentabilidad que le prometió Francisco, muy elevada: "Casi un 6% o un 8%. Es bastante".

Y es que, como cuenta, tenía una gran confianza en él: "Tú lo veías y era poquita cosa. De perfil bajo. Siempre sin alardear... y claro, te transmitía aún más confianza".

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

