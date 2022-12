En este programa, Equipo de Investigación indagó en la situación actual de la hostelería y, en especial, en las condiciones de trabajo con las que tienen que lidiar los empleados de este sector, tan duramente golpeado por la pandemia de COVID-19. De hecho, 50.000 camareros aún no habían vuelto a su puesto de trabajo tras esta crisis.

Para hacer frente a este panorama, el catedrático en economía aplicada José María O'Kean ofrecía una propuesta, con implicaciones que pueden llegar a afectar a clientes y trabajadores. "La solución es pagar más, poner unos horarios más lógicos y formar a la gente dentro de las empresas, pero eso es la cerveza a 15 euros y los consumidores tendremos que ver si estamos dispuestos a pagar eso", aseguraba ante las cámaras de Equipo de Investigación.

El economista apuntaba además a otro aspecto de vital importancia. "A lo mejor desaparecen los camareros, porque aparecerán también bares alternativos que no tengan esa calidad y que no tengan esos precios tan altos, más de autoservicio, o con otras formas de hacerlo", aseguraba.

Entre las posibilidades que se vislumbran en el futuro, hay una que ya está muy presente en ciertos establecimientos, tal y como fue testigo Equipo de Investigación: los robots camareros. "No puedo comparar al robot con un camarero. No lo veo una amenaza para el camarero, pero nos tenemos que acostumbrar a ver muchos", reconocía Carlos, empresario hostelero propietario de una de estas máquinas. El precio mensual del alquiler, informaba, "no llega a 400 euros al mes".

"Va a ser difícil tomar una cerveza barata con un buen aperitivo si no hay una persona trabajando muchas horas detrás de la barra", concluyó.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de Equipo de Investigación.