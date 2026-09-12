Así ha cambiado El Palmar de Vejer, de zona de campo a chiringuitos sin control

Un vecino de Vejer denuncia que la playa de El Palmar, antes zona de campo y agricultores, se ha llenado de chiringuitos sin control, con miles de personas cada verano y viviendas levantadas sobre suelo protegido sin agua ni alcantarillado.

Hace apenas unos años, la zona de El Palmar, en el municipio gaditano de Vejer de la Frontera, era una extensión de campo dedicada a la agricultura. Hoy, esa misma franja de costa se ha transformado en una sucesión ininterrumpida de chiringuitos pegados a la arena, con música a todo volumen y amplificadores que compiten entre sí por hacerse notar. Es la imagen que ha reflejado Equipo de Investigación al retratar cómo ha cambiado por completo el paisaje de esta localidad de la Costa de la Luz.

"Se vivía bastante bien. Ahora ha cambiado mucho"

Uno de los vecinos de toda la vida de Vejer resume con estas palabras la transformación que ha vivido la zona. Antes, explica, El Palmar era territorio de agricultores; hoy apenas queda rastro de aquel paisaje rural, sustituido por un entramado de construcciones y negocios que ha crecido sin apenas planificación urbanística.

Según los datos recogidos en el reportaje, en esta zona se han levantado en torno a 2.462 viviendas sobre suelo que cuenta con algún tipo de protección medioambiental. Muchas de estas edificaciones no son construcciones convencionales, sino que están delimitadas con muros improvisados o cubiertas mediante lonas de gran altura, en un desarrollo que ha avanzado al margen de las calles, los barrios o la señalización propia de un núcleo urbano planificado.

Hasta 40.000 personas en pleno verano

El propio testimonio vecinal pone cifras a la magnitud del fenómeno: durante los meses de verano, la zona llega a concentrar entre 30.000 y 40.000 personas, una afluencia que contrasta con el carácter rústico que tenía el entorno hasta hace no tanto tiempo. Esta masificación estacional convierte a El Palmar en uno de los puntos más concurridos de la comarca de La Janda durante la temporada alta.

Uno de los aspectos más llamativos que señala el reportaje es la falta de servicios básicos en la zona residencial: no existe red de alcantarillado ni suministro público de agua o electricidad para las viviendas de la zona. Sin embargo, los chiringuitos situados junto a la playa sí cuentan con acceso a luz eléctrica y agua corriente, una diferencia que alimenta el malestar de quienes viven todo el año en esta franja de costa frente a los negocios que solo operan durante la temporada turística.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

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