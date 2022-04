¿De haber tenido asistencia médica, Esther López podría haberse salvado? Es la pregunta que la abogada y criminóloga Beatriz de Vicente ha planteado en Más Vale Tarde al forense y doctor en Criminología Aitor Curiel, quien tiene clara la respuesta: "Diría que sí, por las características de las lesiones que tiene, con una asistencia rápida o un trasladado a un centro médico, creo que podría haber salvado su vida".

"Si la hubieran asistido rápidamente tras el atropello, no hubiera fallecido", es la conclusión a la que llega el experto. El levantamiento parcial del sumario del caso de la desaparición y muerte de Esther López ha permitido conocer los detalles de la autopsia, que confirma que la joven fue atropellada antes de morir, aunque esto no fue la causa de su fallecimiento, pues no murió en ese instante.