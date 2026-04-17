Sin publicidad y una opaca lista de espera: la promoción 'fantasma' de las viviendas protegidas de Alicante

Equipo de Investigación visita la oficina desde la que se gestionaba la promoción de vivienda pública de 'Les Naus'. En ese momento no tiene ninguna promoción anunciada, ni nunca la tuvo, según afirma un vecino.

La promoción de las viviendas de protección pública se gestionaba desde unas oficinas de Alicante, un local muy grande que en este momento no tiene ninguna promoción anunciada.

Los reporteros del programa preguntan a un vecino, que asegura que no ha visto anunciada en esa oficina la promoción de VPP. "Estamos pendientes de que iban a edificar aquí también viviendas de protección oficial y no se han hecho tampoco", afirma. Tampoco vio nunca a nadie haciendo cola para apuntarse, lo que en su opinión "no es normal".

Casi nadie supo cómo acceder a esta promoción, y eso es lo que denuncia Lucía. Ella intentó conseguir uno de esos pisos. Tras conseguir el contacto de la promotora, les escribió un correo electrónico. Recibió como respuesta que los precios "están a partir de unos 200.000 euros, más IVA".

También que, al tratarse de una VPO, tiene una serie de requisitos, entre ellos no disponer de un derecho de propiedad en pleno dominio o derecho de usufructo, no superar los ingresos en torno a los 48.000 euros y destinar la vivienda a uso habitual. Además, señala, está "inscrita como demandante de vivienda de la Generalitat Valenciana".

En este mismo correo, explica, le dijeron que "tenían una lista de espera para posibles bajas, aunque era bastante extensa". Sin embargo, nunca le dicen en qué posición se encuentra ni cuánta gente tiene delante. "De hecho, meses después pregunté cómo iba la bolsa y no me dieron respuesta", asegura.

La promoción se articula a través de una cooperativa, que es la que filtra quién entra en la promoción. Cayetano Sánchez Butrón, abogado, defiende que si esta información no se divulga "puede hacer pensar cualquier cosa". Sin embargo, esa transparencia nunca existió y la lista de aspirantes no se hizo pública.

Actualmente, Lucía vive en un barrio obrero de Alicante, en casa de su abuelo: "Esto nos está permitiendo poder ahorrar, porque ahora mismo comprarnos una vivienda en Alicante es totalmente imposible".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'El pelotazo de la vivienda pública' en atresplayer.