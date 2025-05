Así son las jaulas del tamaño de un campo de fútbol donde cientos de miles de salmones son engordados para su comercialización

Equipo de Investigación se traslada al conocido como "el estado salmonero", que es uno de los pilares de la economía chilena, y embarca rumbo a las granjas de salmón. En total, en Chile operan 1.400 granjas. En el último año, la cría del salmón en granjas ha alcanzado un récord histórico. La producción aquí ha aumentado un 3.500% en las tres últimas décadas, con jaulas sumergibles del tamaño de un campo de fútbol, donde cientos de miles de salmones son engordados para su posterior comercialización.

Tras cinco horas de travesía, los reporteros atracan en Puerto Aguirre, una aislada comunidad de 900 personas que conviven con las salmoneras. Allí no hay hoteles, ni turistas. El equipo llega a la casa de la vecina donde se va a alojar, quien expresa su opinión sobre las grandes instalaciones industriales que hay pegadas a su isla: "Por una parte, es bueno porque es una fuente de trabajo, pero ahora ves playas donde antiguamente ibas a bañarte, que ahora no puedes hacerlo porque el fondo del mar está contaminado". "Da mucha pena. A mí me gustaría que volviera la pesca artesanal, que da vida a la isla", manifiesta.