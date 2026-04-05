Así responde el representante de los feriantes a las quejas por los altos precios: "Que no se quejen, en el centro el café vale 2,5 euros"

Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes 'Siglo XXI', respondió en este vídeo a los consumidores que protestaban por el alto importe de las consumiciones.

Equipo de Investigación se trasladó en 2023 hasta la Feria de San Isidro, en Madrid, donde los visitantes criticaban el elevado precio de las bebidas y comida. Y es que la cerveza oscilaba entre los cinco y los diez euros, según su tamaño, y de seis a ocho euros por los bocadillos.

Al ser preguntados sobre ello, varios feriantes confesaron haber acordado los precios. No obstante, Jorge Guierargovish, vicepresidente de la asociación de feriantes 'Siglo XXI', que se encargaba de esta feria, negaba la existencia de un pacto. Además, Guierargovish respondía así a los que protestan por el alto importe de las consumiciones: "Que no se quejen, porque vas al centro y te vale 2,5€ el café".

Además, explicaba que "no se podría consentir" que uno de los feriantes pusiera sus productos a mitad de precio "porque sería un abuso". Por último, el hombre defendía los precios asegurando que eran la cantidad necesaria para cubrir sus gastos: "Si no nosotros no cubrimos con lo que tenemos que pagar".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

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