Así niega el dueño de un restaurante cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo tras las denuncias de clientes

"Usted tenía en la carta que cobraba 4,50€ por un vaso de agua del grifo", pregunta uno de los reporteros de Equipo de Investigación al dueño del establecimiento, que no duda en contestar: "Pero nunca se cobró",

En 2023 Equipo de Investigación habló con el dueño de un restaurante en Pedraza, Segovia, que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros. El hombre aseguró que "nunca se cobró", algo que contrataba con las declaraciones de muchos consumidores, que mostraban sus quejas en redes sociales. Eso sí, el hostelero reconoció a los reporteros que en la carta del local sí que aparecía el precio.

"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", preguntó la redactora al hostelero, que se defendió así en el vídeo: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".

Por otro lado, el hostelero aseguró que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien". "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", insistió el hombre, que ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". Y es que el hostelero explicaba que estaba "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.

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