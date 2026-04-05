Hemeroteca de Equipo de Investigación
Así niega el dueño de un restaurante cobrar 4,50 euros por un vaso de agua del grifo tras las denuncias de clientes
"Usted tenía en la carta que cobraba 4,50€ por un vaso de agua del grifo", pregunta uno de los reporteros de Equipo de Investigación al dueño del establecimiento, que no duda en contestar: "Pero nunca se cobró",
En 2023 Equipo de Investigación habló con el dueño de un restaurante en Pedraza, Segovia, que había sido inspeccionado por cobrar el agua del grifo a sus clientes a 4,50 euros. El hombre aseguró que "nunca se cobró", algo que contrataba con las declaraciones de muchos consumidores, que mostraban sus quejas en redes sociales. Eso sí, el hostelero reconoció a los reporteros que en la carta del local sí que aparecía el precio.
"Los consumidores lo han entendido como una clavada, como un sablazo. A usted esta medida le ha conllevado muchísimas críticas", preguntó la redactora al hostelero, que se defendió así en el vídeo: "Es que hablar sin saber es muy fácil. Es una forma de disuadir a la gente de que la pida".
Por otro lado, el hostelero aseguró que desaconsejaba consumir agua del grifo en esta localidad: "Yo vivo aquí y yo no la bebo. Hay gente que la bebe, pero a mí no me sienta bien". "Turismo me dijo que lo quitase de la carta y quitado está", insistió el hombre, que ofertaba en su carta "agua km.0 filtrada y embotellada en casa". Y es que el hostelero explicaba que estaba "microfiltrada": "Le quito las tierras, los barros, los olores. La vendo a 2,75 euros".
*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2023.
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