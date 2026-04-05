"Me están tomando el pelo": así reacciona un hostelero al ver que no hay diferencia entre el agua filtrada y la del grifo

Un laboratorio demuestra a un hostelero que no hay diferencias significativas entre el agua del sistema de filtrado que alquila al agua del grifo: "Me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local", afirma indignado.

En este programa de 2023, Equipo de Investigación analizó las clavadas de algunos bares y restaurantes, como el caso de un hostelero de Pedraza que llegó a cobrar el vaso de agua del grifo a 4, 50 euros. Tras este caso, el Gobierno lanzó una normativa por la que no se podía cobrar el agua del grifo.

Por ello, muchos comenzaron a comercializar el agua filtrada, pero ¿de verdad hay alguna diferencia? Los reporteros de Equipo de Investigación recogieron muestras de estas aguas de locales de hostelería y las analizaron. Tras ello, el programa volvió a algunos locales para desvelar el resultado.

En este vídeo, los reporteros charlaron con uno de los hosteleros, quien enseñó a cámara el sistema de filtrado y explicó que desde la empresa proveedora vendían que su agua tenía "menos residuos que cualquier agua mineral del mercado".

Ante los resultados de laboratorio, el empresario se indignó: "Me parece que me están tomando el pelo, sinceramente, porque esto no es gratuito para un local". "Esa máquina es un renting, todos los meses nos cobran X y las botellas en las que lo servimos también nos las cobran", afirmó tajante. Sin embargo, el hostelero defendió ser "partidario de cobrar todo lo que se sirve" porque, "tiene un coste".

*El contenido al que hace referencia esta información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2023 de laSexta.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.