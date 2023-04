Una clínica turca perforó el estómago a un paciente español tras someterle a una cirugía bariátrica. Equipo de Investigación ha acudido al centro para saber qué pasó y quién es el responsable de esta operación fallida. En busca del intermediario entre Ángel, el paciente afectado, y la clínica, el programa no encontró respuestas. La clínica no se hace responsable de la perforación del intestino del exguardia civil.

"No tengo la información", dice una trabajadora que hace de traductora. No obstante, la jefa aseguró que ella sí tiene la información, pero se indignó al ver que se grababa: "Si querías tratar este caso, nos tenías que haber avisado y no venir aquí y soltar estas preguntas", asegura molesta, y cree que el "culpable es el doctor". "Y ya no trabaja aquí desde hace 8 meses", justifica lavándose las manos de cualquier responsabilidad. Preguntada sobre la causa de su salida, la mujer asegura que es por "un desacuerdo económico" y niega que sea por los resultados de sus cirugías: "En absoluto. Esta es la explicación".