Así hablaba el alcalde de Chinchón tras llegar clanes de droga: "Tenemos que guardar la mejor imagen"

Equipo de Investigación analizó en este reportaje de 2018 la situación de la droga en España, donde en los últimos cinco años habían caído 17 clanes dedicados al tráfico de droga a gran escala. Incluso, en una sola casa habían llegado a encontrar hasta 20 kilos de heroína. Ademas, operativos con cientos de agentes acabaron con el mayor supermercado de la droga en Europa.

Javier Roggero, teniente-coronel de la UCO en la Guardia Civil, explicó en este vídeo que "mediante las detenciones de estos clanes y derribos de búnker los clanes notaron la presión y unas cuantas familias trataron de deslocalizarse de la Cañada Real trasladándose a otras zonas como Chinchón". "Son clanes que tienen enormes beneficios y tienen que invertir", aseguró el teniente-coronel, que explicó que "una forma de blanquearlo es invertir en patrimonio inmobiliario".

Tras hablar con él, Equipo de Investigación viajó hasta este nuevo asentamiento de algunos clanes, a 10 kilómetros de Chinchón, donde se asentaron en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección. Y es que, en concreto, cuatro de los históricos clanes de la Cañada Real se construyeron sus viviendas en este asentamiento ilegal cercano a una de las plazas más emblemáticas del turismo español.

Francisco Javier Martínez, alcalde de Chinchón en 2018, explica en este vídeo que Chinchón "vive del turismo" y que debían "guardar la mejor imagen". Sin embargo, el alcalde también manifestó que no habían "detectado ningún tipo de actividad ni de movimiento extraño de ningún tipo". Además, preguntado sobre si podría ser que no se traficara pero se almacenara la heroína en este asentamiento, el alcalde aseguró no tener conocimiento.

"Tenemos un problema importante de edificaciones ilegales y estamos con actuaciones para ver si hay que derribar y así evitar el efecto llamada", sentenció.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018.

*Puedes volver a ver el programa de 'Equipo de Investigación: Narcopisos' atresplayer.com.