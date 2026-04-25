Trump cancela el viaje de su delegación a Pakistán después de que el ministro de Exteriores iraní dejara el país sin esperarles

¿Por qué es importante? Araqchí abandonó Islamabad, tras una larga jornada de reuniones con altas autoridades paquistaníes, sin aguardar la llegada de los enviados del gobierno de EEUU, que en principio habían anunciado su viaje para este sábado. Finalmente, la delegación estadounidense no acudirá a Pakistán.

Donald Trump ha cancelado el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán para iniciar una segunda ronda de conversaciones con Irán. En declaraciones a Fox, Trump explicó que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto, por lo que no considera necesario realizar viajes diplomáticos largos sin garantías de resultados. El presidente afirmó que los iraníes pueden contactar cuando deseen, pero no se realizarán más viajes de 18 horas para conversaciones infructuosas. Esta decisión coincide con la salida del ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, de Pakistán, quien ya había negado la posibilidad de reunirse con negociadores estadounidenses.

No habrá viaje de la delegación estadounidense a Pakistán. Donald Trump ha anunciado este sábado que sus negociadores no acudirán a Islamabad, donde se esperaba que fueran a acudir para iniciar una segunda ronda de conversaciones con Irán.

En declaraciones a la cadena Fox, el mandatario estadounidense ha justificado la decisión alegando que Estados Unidos mantiene una posición de fuerza en el conflicto y que, por tanto, no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados.

"Le dije a mi gente hace un rato, cuando se preparaban para salir: 'No, no vais a hacer un vuelo de 18 horas para ir allí'. Tenemos todas las cartas. Ellos (los iraníes) pueden llamarnos cuando quieran, pero no vais a dar más viajes de 18 horas para sentaros a hablar de nada", ha afirmado el republicano al citado medio.

Eso sí, ha dejado la puerta abierta a que sean los iraníes los que llamen para concertar un encuentro, aunque no parece que el régimen ayatolá esté por la labor. Pocos minutos después, también ha transmitido la noticia a través de una publicación de Truth Social en la que ha achacado la falta de liderazgo del régimen.

"¡Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo! Además, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su 'liderazgo'. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. ¡Además, nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no! Si quieren hablar, ¡solo tienen que llamar!", ha publicado.

Esta decisión ha llegado poco después de que el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, haya abandonado la capital pakistaní. El diplomático iraní estaba en Islamabad reunido con autoridades pakistaníes, pero ya ha abandonado el país tras concluir los encuentros.

Ahora bien, Araqchí ya había negado que se fuera a reunir cara a cara con los negociadores estadounidenses y, según recoge la Agencia Efe, esta parada en Pakistán ya estaba planificada dentro de una serie de encuentros con autoridades de otros países que le llevará ahora a Omán.

Es más, el ministro iraní ha respondido indirectamente a Trump y ha cuestionado en su cuenta de X si Estados Unidos está "comprometido con la diplomacia".

"Visita muy fructífera a Pakistán, cuyos buenos oficios y esfuerzos fraternales para devolver la paz a nuestra región valoramos en gran medida. Compartimos la posición de Irán en cuanto a un marco viable para poner fin de manera permanente a la guerra contra Irán. Aún no hemos visto si Estados Unidos está realmente comprometido con la diplomacia", ha aseverado.

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