Ahora

En prisión preventiva

Así fue la detención de Paco 'el Bueno' en Logroño: "Salió esposado, lo metieron en un furgón y se lo llevaron"

Paco 'el Bueno' se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio por un delito de presunta estafa. La Policía le detuvo en Logroño, en un momento que presenció una mujer: "Salió mirando hacia abajo y esposado".

Así fue la detención de Paco 'el Bueno' en Logroño: "Salió esposado, lo metieron en un furgón y se lo llevaron"

Paco 'el Bueno' está en prisión preventiva a la espera de juicio por un delito de presunta estafa. El gestor, muy conocido en Vélez-Málaga y con más de cuatro décadas de experiencia laboral a sus espaldas, fue detenido en un piso de Logroño en un momento que presenció una mujer.

"Yo paso por aquí a primera hora todos los días. Vi que había policías. Estuve durante la mañana para ver si podía entrar a limpiar al portal", ha explicado.

Y luego, la detención: "Vi sacar cajas, ordenadores, archivadores... Y luego lo sacaron a él. Esposado. Lo metieron a un furgón y se lo llevaron".

"Salió mirando hacia abajo y esposado. Después de él creo que salió una policía con una mujer y dos niños", ha expuesto para terminar.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Vox marca las negociaciones para el relevo de Mazón a un PP al que emplaza a decidir ya un nuevo candidato
  2. Junts insiste en que no van de farol frente a un Gobierno escéptico ante el órdago que Sánchez dice respetar
  3. Vender 20 millones de coches y hacer realidad los taxis autónomos: las condiciones de Tesla para que Musk reciba su billón de dólares
  4. Pulseras que vibran, botas que cuentan pasos y algoritmos que deciden tu ascenso: la distopía laboral ya está aquí
  5. Las (des)memorias del rey Juan Carlos, o cómo Franco murió en la cama, pero el franquismo en la calle
  6. Robabragas y reincidente: el modus operandi del acosador que tiene atemorizadas a dos jóvenes de Barcelona