Así fue la detención de Paco 'el Bueno' en Logroño: "Salió esposado, lo metieron en un furgón y se lo llevaron"

Paco 'el Bueno' está en prisión preventiva a la espera de juicio por un delito de presunta estafa. El gestor, muy conocido en Vélez-Málaga y con más de cuatro décadas de experiencia laboral a sus espaldas, fue detenido en un piso de Logroño en un momento que presenció una mujer.

"Yo paso por aquí a primera hora todos los días. Vi que había policías. Estuve durante la mañana para ver si podía entrar a limpiar al portal", ha explicado.

Y luego, la detención: "Vi sacar cajas, ordenadores, archivadores... Y luego lo sacaron a él. Esposado. Lo metieron a un furgón y se lo llevaron".

"Salió mirando hacia abajo y esposado. Después de él creo que salió una policía con una mujer y dos niños", ha expuesto para terminar.

(*) Francisco Gutiérrez se encuentra en prisión preventiva y no ha sido juzgado. Este reportaje recoge los testimonios y documentos de la investigación judicial en curso

