Un hombre muy inteligente, con un elevado cociente intelectual y empleado ejemplar que asesinó a cinco mujeres entre 1995 y 1996 con el mismo 'modus operandi', a tal punto que le llaman 'el psicópata educado'.

Es el retrato que pudo trazar Equipo de Investigación de Joaquín Ferrándiz, el asesino en serie de Castellón, tras acceder a una carta manuscrita en la que él mismo relató todos sus crímenes, que el programa hizo pública por primera vez el pasado mes de enero.

Además, el equipo pudo entrevistar al guardia civil, el juez, el fiscal y el criminólogo que lograron darle caza después de tres años de investigación. Este último, Vicente Garrido, destacaba que su caso dio lugar al desarrollo de la técnica de la perfilación criminal en España y le definía como "un asesino pulcro".

Según incidía, Ferrándiz mató a todas sus víctimas asfixiándolas, "un método próximo, personal, barato y poco cruento": "Él no es un criminal sádico, él no necesita sangre ni vísceras, podríamos decir, si la palabra no resultara un poco extraña en este contexto, que él es un asesino pulcro", resumía.

*El contenido al que hace referencia esta información corresponde a un programa de Equipo de Investigación de enero de 2023 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.