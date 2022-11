El programa Equipo de Investigación abordó en 2018 el terrible crimen de Toñi, Miriam y Desirée, las niñas de Alcàsser. Con motivo del trabajo realizado, los reporteros entrevistaron a un amigo de Antonio Anglés, quien hasta el día de hoy permanece en paradero desconocido.

"Antonio Anglés no tenía la cabeza bien; no debía haber nacido", afirmó este hombre, que hizo una completa descripción sobre el prófugo, revelando que "era un chaval inteligente; de tonto no tenía ni un pelo". "Se cuidaba mucho, se depilaba, se afeitaba las cejas. Era un chaval normal, te reías con él", recordó el amigo.

Rememoró sus andanzas de juventud junto a él: "Cogíamos un coche y lo desvalijábamos, nos metíamos en alguna tienda para coger dinero y nos llevábamos todo". Además, indicó que Anglés "con veintipocos años ya vendía cocaína y heroína en su casa". "Por mucho que su madre le dijera que no lo hiciera, él hacía lo que quería. Fueron un montón de veces -los policías- a hacer redadas, pero él se escapaba por el tejado, por un lado, o por otro", añadió.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2018 que laSexta ha vuelto a emitir este domingo.