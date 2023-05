El último alimento de moda es un tesoro de la gastronomía gallega: las zamburiñas. Los reporteros de Equipo de Investigación acompañados por el biólogo Juan Junoy, experto en recursos marinos, intentan descubrir si "nos la clavan" al solicitar este manjar.

Visitan un restaurante en el que piden unas zamburiñas a la plancha. Su precio es de 18,5 euros. Junoy ofrece su veredicto: "No son zamburiñas, sino vieiras del Pacífico". "No es un producto malo, pero no son zamburiñas", recalca. En un segundo restaurante repiten la acción. En el nuevo local la unidad se vende un 60% más cara que en el anterior. Pero al llegar el plato, el profesional hace una valoración similar a la primera. "Esto puede ser que el que las traiga tenga un padre que ha nacido en Galicia o toque la gaita, pero desde luego no tiene nada que ver con una zamburiña".

La visita a un tercer establecimiento no tiene un resultado diferente: igualmente reciben vieiras del Pacífico, esta vez a tres euros la unidad, como puede observarse en el vídeo superior.