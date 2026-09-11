De gastarse 712.000 euros de sus clientes en la ruleta a trabajar como repartidor: así cambió la vida del estafador Charly tras huir a Colombia

Carlos García Roldán visitó el casino 227 veces, en las que se jugó el dinero de las víctimas de estafa. Tras su huida a Colombia, cambió su aspecto físico para no ser reconocido.

Carlos García Roldán, conocido como Charly, protagonizó una estafa inmobiliaria tras jugarse 712.000 euros de sus clientes en el casino y huir a Colombia. La Guardia Civil no encontró rastro del dinero en las oficinas de su promotora, por lo que Ana Groizard, administradora concursal, investigó el destino de aproximadamente siete millones de euros. Descubrió que Charly los gastó en ocio, viajes y casinos, pese a que legalmente debía mantenerlos en una cuenta. Seis meses después de su fuga, fue detenido en Buga, Colombia, donde había cambiado su aspecto y trabajaba como repartidor.

La vida de Carlos García Roldán, más conocido como Charly, dio un giro de 360 grados. Tras visitar el casino 227 veces y jugarse 712.000 euros de sus clientes en la ruleta, huyó a Colombia, donde trabajó como repartidor en

Pese a que la Guardia Civil registró las oficinas de la promotora de Charly y examinaron 10.000 archivos informáticos y decenas de miles de documentos en papel, como contratos, facturas o planos de las promociones, no encontraron ni un euro de las víctimas de estafa inmobiliaria.

Así, el juzgado encargó a Ana Groizard, administradora concursal, investigar el destino del dinero perdido de los clientes de Charly, tras lo que descubrió que se habían movido "aproximadamente unos siete millones de euros". En este sentido, la administradora determinó que el presunto estafador se gastó el dinero de sus clientes "en ocio, en viajes, en hoteles, centros de estética, compra de ropa y, especialmente, en el casino". "Todo el dinero que se gasta procede de los anticipos, de los que no podía disponer, ya que la ley te obliga a guardarlos en una cuenta", destacó al respecto Groizard.

Seis meses después de su huida de España, Carlos García Roldán fue arrestado por la Policía colombiana y dos investigadores de la Guardia Civil mientras jugaba al ajedrez en un parque de un barrio humilde a las afueras de Buga, una ciudad colombiana de 98.000 habitantes ubicada a 70 kilómetros de Cali donde la vida del fugitivo cambió por completo.

En primer lugar, cambió su aspecto físico, lo que impedía que los residentes de la zona pudieran reconocerlo. En concreto, Charly se cortó el pelo, se lo tiñó moreno y se dejó barba y se convirtió en "motoratón", que es como llaman allí a los repartidores. Respecto a su nuevo trabajo, que desarrollaba de forma irregular, en él demostró ser una persona "inteligente" ya que se conoció rápido las calles y las carreteras.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación titulado 'La gran estafa' emitido en febrero de 2023 y que aborda el caso de Carlos García Roldán, más conocido como Charly, quien ha sido detenido este viernes en el armario de casa de su madre.

*Puedes ver el programa el completo en astresplayer.com

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.