800.000 euros por la venta de bocadillos en una vivienda: estas son las "disparatadas" ganancias de una red de blanqueo millonaria

Equipo de Investigación mostró en este programa cómo la Agencia Tributaria descubrió que los miembros de una presunta red de blanqueo residentes en un barrio marginal de Plasencia cobraban 13 millones de euros.

En este reportaje de Equipo de Investigación de 2016, el programa habló con un jefe de la AEAT en Extremadura después de que la Agencia Tributaria descubriera que una importante red en la que estaban implicadas un total de 130 personas, 32 menores de edad, tras el análisis de 1.000 cuentas. "El foco principal del blanqueo de dinero son los bancos, donde ingresan las cantidades que van amasando y el dinero pasa de padres a hijos", explicó el jefe de la AEAT.

Entre los casos estaba la de una supuesta vendedora de bocadillos, que logró ganar 800.000 euros. "Comparando los ingresos de esta persona con las cantidades que maneja, son totalmente disparatadas", aseguró el representante de la AEAT en el vídeo, donde explicó que "una persona que en 2009 ganaba 654 euros" en 2016 disponía "de ocho cuentas bancarias de 46.000 euros".

Por su parte, los reporteros de Equipo de Investigación trataron de entrevistar a la exitosa vendedora de bocadillos, pero ésta se negó a hablar con ellos e incluso agredió a uno de los periodistas.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Blanqueo de capitales' en atresplayer.