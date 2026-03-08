Hasta 116 denuncias solo en Barcelona: así es el amplio historial criminal de 'Anita, la fatástica'

Ana María Vicente ha sido definida como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones, en la actualidad está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida.

Ana María Vicente, conocida como 'Anita, la fantástica', ha sido definida como una de las mayores estafadoras de España. Con 35 condenadas y más de diez detenciones ahora está pendiente de juicio en el que se solicitan hasta 9 años de cárcel contra la mujer por estafa y apropiación indebida. Un un especial de 2024, Equipo de Investigación analizaba su caso y hablaba con algunas de sus víctimas.

Aunque las cifras dentro de su historial criminal son más amplias. En un especial de Equipo de Investigación de 2024, el programa se adentraba en el modus operandi de la mujer y hablaba con algunos de sus conocidos e incluso con algunas de sus tantas víctimas.

Una de las primeras veces que 'Anita, la fantástica' tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados fue después de que la fábrica en la que trabajaba la denunciase por haber robado dinero de la caja. En ese momento, la mujer se encargaba de la contabilidad de esa empresa y finalmente se demostró que había robado 257.645 euros de la caja, algo por lo que fue condenada a nueve meses de prisión. Aunque nunca entró en la cárcel por ello. No se quedó ahí.

En 2011 Ana María abrió su primera agencia de viajes, en la que se encargaba de captar a sus clientes ofreciéndoles precios imbatibles. Sin embargo, sus clientes nunca llegaban a disfrutar de esas ofertas. Así, decenas de personas que habían sido estafadas decidieron ir al plató de 'Espejo Público' a denunciar lo que había ocurrido y Ana María, lejos de esconderse, atendió a los medios de comunicación.

Fue en los juzgados de la Audiencia Provincial de Barcelona donde finalmente condenaron a 'Anita, la fantástica' por llevar más de siete años cometiendo estafas. Solo con su agencia de viajes en Barcelona, la señalada como la mayor estafadora de España acumuló 116 denuncias por más de 250.000 euros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2024.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.