NADIE SABE NADA

Una semana más Andreu Buenafuente y Berto Romero dan rienda suelta a su imaginación en 'Nadie sabe nada'. Responderán a cuestiones existenciales como ¿Por qué sólo en los programas de televisión hay aplausos de fondo y no en la vida real?, igual que hay negros albinos, ¿por qué no hay blancos 'negrinos'? o ¿Cómo sería la vida de Andreu y Berto si no se hubieran conocido nunca?