Karra Elejalde: "Me gustaría vivir bien pero que no me conozcan tanto"

EL ACTOR PRESENTA SU ÚLTIMA PELÍCULA, 'A ESMORGA'

Uno de los actores de moda del momento, Karra Elejalde, visita el plató de En el aire para presentar su última película: 'A esmorga'. Elejalde comenta que han tenido un rodaje muy duro y asegura que ahora ha perdido "calidad de vida", ya que al salir por cualquier sitio, la gente le conoce y le pide "selfies": "Me gustaría vivir bien, pero que no me conozcan tanto", confiesa a Buenafuente, Berto Romero, Jorge Ponce y Javier Coronas.