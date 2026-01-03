De Chávez y Obama a Maduro y Trump: la tensión histórica entre Venezuela y Estados Unidos

Los detalles Con la llegada del político y militar a la presidencia venezolana en 1999 la tensión entre países empezó a ser cada vez más fuerte, líder que aseguraba que su territorio estaba siendo amenazado "por el imperio yanki".

La jornada del sábado en Caracas estuvo marcada por bombardeos, reflejando la histórica tensión entre Venezuela y Estados Unidos, centrada principalmente en el petróleo. Esta rivalidad se intensificó con Hugo Chávez, quien rompió lazos con EEUU y criticó a líderes como George Bush y Barack Obama. Tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro continuó con la retórica antiestadounidense, enfrentándose a Donald Trump, quien incrementó sanciones y consideró acciones militares. Aunque la llegada de Joe Biden relajó brevemente la situación, la vuelta de Trump aumentó las tensiones, culminando con la captura de un venezolano acusado de narcotráfico.

La jornada de este sábado, marcada por los bombardeos que han azotado Caracas, y los últimos meses no han sido los únicos momentos en los que Venezuela y Estados Unidos mantienen un clima total de tensión. Siempre ha existido el enfrentamiento y un largo historial de sanciones para los venezolanos por parte de los estadounidenses, con el petróleo como foco principal.

Con la llegada del polémico Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela la tensión empezó a ser cada vez más fuerte, líder que aseguraba que el país estaba siendo amenazado "por el imperio yanki".

Además de romper lazos con EEUU y evaluar sus relaciones diplomáticas hasta el final, se llegó a dirigir a George Bush como "el diablo". Pero este no era el único al que Chávez criticaba. "Ahora me va a acusar a mi Obama de que yo exporto terrorismo... Que estudie, que lea un poco", decía sobre Barack.

Tras la muerte de Chávez y la llegada del actual presidente, Nicolás Maduro, su mano derecha, las cosas no mejoraron. "Va a caer en el mismo hoyo que cayó el clan Bush y el clan Clinton y Obama", decía el ahora líder venezolano sobre el presidente estadounidense Donald Trump.

En el primer mandato del republicano, su Gobierno incrementó las sanciones y dijo que no descartaba una accion militar en el país. Así, se postuló como "un gran opositor de Venezuela y Maduro".

Por otro lado, Joe Biden y su llegada relajaron la situación, aunque este respiro no duró demasiado ya que la vuelta de Trump a la Casa Blanca no solo las incrementó, sino que directamente ha capturado buques petroleros.

También fue él quien aumentó la recompensa de la orden de busca y captura al venezolano, a quien acusa de narcotráfico, con un cartel que anunciaba en 2025 que la cifra subía hasta los 50.000 dólares. Esta histórica tensión entre países finaliza la jornada de este sábado con la captura del venezolano, al menos, de momento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.