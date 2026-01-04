El periodista venezolano Luis Carlos Díaz: "Maduro no es pasado y Delcy no es exactamente presidenta"

El periodista venezolano explica que el Tribunal Supremo de Justicia ha evitado dar a Delcy "un título tan concreto" como el de presidenta y afirma que lo importante ahora es saber qué tipo de acuerdo ha llegado con EEUU.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el traspaso de poder a Delcy Rodríguez no marcan el fin de su influencia, según el periodista Luis Carlos Díaz. Aunque Rodríguez asume el liderazgo, el Tribunal Supremo de Justicia no le ha otorgado el título de presidenta, sugiriendo un interinato que podría conducir a elecciones. Mientras tanto, Maduro enfrentará un proceso judicial en Nueva York por narcotráfico y tiene otros pendientes en Argentina y posiblemente en la CPI por crímenes de lesa humanidad. Díaz destaca que la situación en Venezuela es tensa y que el chavismo es hábil en manipulación política.

La captura de Nicolás Maduro en Venezuela y el traspaso de poder a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, podría verse como un cierre de la etapa de Maduro en el país. Sin embargo, Luis Carlos Díaz considera que "para nada es pasado", ya que próximamente comenzará su proceso judicial en Nueva York por narcotráfico.

Además, Maduro tiene "otro pendiente en Argentina y probablemente en la CPI, donde se le podría juzgar por crímenes de lesa humanidad".

El periodista venezolano ha ofrecido un análisis en El Objetivo de lo que está pasando en su país y ha aprovechado para recordar que "Delcy Rodríguez no es exactamente la presidenta".

"El Tribunal Supremo de Justicia ha evitado darle un título tan concreto, tratando de que sea como una suerte de interinato y así obligar a convocar elecciones", ha aseverado Díaz.

Según el periodista, "Delcy Rodríguez está en un momento donde la tensión va a aumentar y hay que ver a qué tipo de acuerdo llegó con EEUU y cómo lo puede cumplir. Sobre todo porque el chavismo es experto en mentir, en manipular y en ganar algunos aliados".

