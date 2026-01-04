Mario Saavedra advierte del peligro del ataque de EEUU a Venezuela: "Quién le dice a China que no puede hacerlo en Taiwán

"En Venezuela puede ser una continuidad del chavismo con acuerdos petroleros. O una transición hacia la democracia, que es la opción menos probable", analiza el experto en El Objetivo.

La Operación Resolución Absoluta, ejecutada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, abre nuevas incógnitas en el panorama internacional sobre qué se puede hacer y qué no a partir de ahora.

Mario Saavedra, analista internacional de 'El Periódico', ha explicado en El Objetivo cuáles son los posibles escenarios que se abren tanto en Venezuela como en el resto del mundo tras esta operación.

"En Venezuela puede ser una continuidad del chavismo con acuerdos petroleros. O una transición hacia la democracia, la opción menos probable, en la que Edmundo González sea el presidente y no Corina Machado", señala el experto.

En el plano internacional, Saavedra advierte de otro posible escenario: "que se abra la barra libre y que Estados Unidos busque cualquier escusa para entrar en Groenlandia o intervenir en Canadá por el petróleo".

Otro de los puntos clave es la posición de China. Según Saavedra, Pekín ahora "puede decir que si Estados Unidos puede hacer esta injerencia en Venezuela, quién me va a decir a mí que no voy a quedarme con Taiwán".

El analista pone como ejemplo los últimos ejercicios del ejército chino, orientados a llevar a cabo un posible bloqueo naval total en la zona, lo que aumenta la preocupación por una escalada de tensiones a nivel global.

