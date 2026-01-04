El análisis de Pedro Rodríguez sobre el ataque a Venezuela: "No hablamos de una invasión, sino de coerción"

El analista internacional destaca que EEUU no busca una transición democrática, sino que su operación "es un ejercicio del poder de EEUU para controlar un régimen y una industria petrolífera".

Aunque se tiende a la comparación, la operación de Estados Unidos en Venezuela es diferente a otras invasiones que el país ha llevado a cabo en Latinoamérica a lo largo de la historia. Es más, para el analista Pedro Rodríguez, ni siquiera "estamos hablando de una invasión, estamos hablando de una operación de coerción".

Rodríguez ha apuntado en El Objetivo que, mientras lo ocurrido en Panamá en 1989 sí fue una invasión, lo ocurrido este sábado en Venezuela se refiere más a un "concepto que pertenece a la diplomacia de EEUU denominado la 'guerrita espléndida'. Es decir, el mínimo coste militar y los máximos réditos".

El analista ha recordado que el Pentágono ha confirmado a el 'New York Times' de que EEUU no tiene ahora mismo efectivos sobre el terreno.

Además, ha subrayado las declaraciones de Donald Trump, que ha dicho que lo que le puede ocurrir a Delcy Rodríguez si no cumple el guion es "mucho peor" de lo que le ha pasado a Nicolás Maduro.

"Aquí no hay una idea de transición democrática, lo que tenemos es un ejercicio del poder de EEUU para controlar un régimen, una industria petrolífera, dejar muy claro que las Américas pertenecen al área de influencia de EEUU y amenazar a otros regímenes como Cuba", ha sentenciado el experto.

