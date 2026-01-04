España y parte de la izquierda latinoamericana rechazan la "apropiación externa" de los recursos de Venezuela

Los detalles Pedro Sánchez comparte en su perfil de X un comunicado conjunto junto a Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay con el que piden "diálogo, negociación y respeto".

El Gobierno de España y parte de la izquierda latinoamericana --en concreto, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay-- han expresado su rechazo a la "apropiación externa" de los recursos naturales o estratégicos de Venezuela, y a las "injerencias" en el país suramericano.

"Manifestamos nuestra preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, de administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, lo que resulta incompatible con el Derecho Internacional y amenaza la estabilidad política, económica y social de la región", han expresado los seis países a través de un comunicado conjunto que ha publicado el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su perfil de X.

En la misma línea, España y la izquierda latinoamericana han expresado su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela", las cuales consideran que "contravienen principios fundamentales del derecho internacional", en particular, "la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

Para el Gobierno español, así como para Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay, las acciones de Estados Unidos "constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil".

A favor de la "vía pacífica" para resolver la situación en Venezuela

Así, defienden que la situación en Venezuela "debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano en todas sus expresiones, sin injerencias externas y en apego al Derecho Internacional". "Reafirmamos que solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana", subrayan.

Asimismo, reafirman el carácter de América Latina y el Caribe como "zona de paz, construida sobre el respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la no intervención", y hacen un "llamado a la unidad regional, más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional".

"Además, exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional", concluye el comunicado firmado por Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay.

Así se han expresado después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses capturasen al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su mujer, Cilia Flores, durante una operación militar ejecutada durante la madrugada del sábado. Tras ello, Donald Trump declaró que será su país el que se "haga cargo" de Venezuela hasta que se consiga una "transición justa" en el país.

Sánchez llama a la desescalada

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado "con rotundidad" los ataques de EEUU en Venezuela, y ha destacado la "importancia" de "contar con un Gobierno de España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el Derecho Internacional y la resolución pacífica de los conflictos".

En varios mensajes difundidos en X, el socialista ha recordado que España "no reconoció al régimen" de Nicolás Maduro tras el supuesto fraude electoral que le mantuvo en el poder en 2024, pero ha subrayado que tampoco reconocerá un ataque militar estadounidense "que viola el Derecho Internacional".

